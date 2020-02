F-16's fan fleanbasis Ljouwert ûnderskeppe fleantúchje

It fleantúchje wie ûnderweis nei Skotlân. De F-16's ha it begelaat oant it it Nederlânske loftrom út wie.

Dat strieljagers ynset wurde foar in Quick Reaction Alert gebeurt net faak, seit definsje. Twa jier lyn gebeurde it foar it lêst. Doe ûnderskepten twa Belgyske F16's twa Russyske bommewerpers boppe de Noardsee.