Ekstra spanning op Noardlike kuorbalderby

DOS'46 is sechsde mei 14 punten. Jan Jouke Flokstra (55) is assistint-trainer by LDODK, mar wie yn it ferline spiler én haadtrainer fan DOS'46. Hy nimt it no mei LDODK op tsjin syn âlde klup yn sporthal De Eendracht, dy't sneontejûn om acht oere it dekôr is fan in tige beladen 'Wedstriid fan de Wike'.