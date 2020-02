Mem ferdronken jonge op De Lemmer hâldt skoalle en swimbad ferantwurdlik

De jonge (11) wie noch mar in pear moanne yn Nederlân, hy is berne yn Eritrea en wie noch mar krekt by syn mem, dy't as flechtling nei Nederlân kaam wie. Hy krige tongersdei syn earste swimles.

Neffens de mem soe der net genôch tafersjoch west ha en mocht sy fan de skoalle fan de jonge net mei nei it swimbad. Swimbad Ny Sudersé jout op advys fan de plysje gjin kommentaar. De skoalle is oant no ta net berikber foar kommentaar.

De plysje ûndersiket wat der krekt gebeurd is. De plysje hat de ferklearring fan de mem ek en nimt dy mei yn it ûndersyk.