Kabinet jout boeren mear as heal miljard foar nije maatregels stikstofoanpak

Lânboukollektyf kritysk

It kabinet hat de ôfrûne dagen om tafel sitten mei it Lânboukollektyf, in koepelorganisaasje mei ferskate boerepartijen. It kollektyf is kritysk oer it plan om boeren út te keapjen. Foarsitter Aalt Dijkhuizen wol dat it kabinet better sjocht nei syn eigen útstellen, dy't der benammen foar soargje dat der 'skjinner' buorke wurdt. Neffens de boere-organisaasjes is dêr 3 miljard euro foar nedich.