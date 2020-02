Advokaat yn saak fermoarde Sineeske hierbaas: "Myn kliïnt wit neat"

De fertochte ûntkent ek dat hy wat mei de saak te krijen hat. De moard barde nei alle gedachten op 1 of 2 july ferline jier, yn de flat oan de Gerbrandywei yn Ljouwert. Neffens it Iepenbier Ministearje wie de fertochte út op it jild fan it slachtoffer.

Op de pro-formasitting frege de advokaat freed om in psychologysk en psychiatrysk ûndersyk, om helderheid te krijen oft de fertochte miskien in psychoaze hie op it stuit fan de moard. Dat soe mooglik ferklearje wêrom't er seit neat te witten fan wat der bard is. Ut it plysjeûndersyk ûntstiet it byld fan in agressive man, mar yn de ferhoaren liket hy alhiel net agressyf, seit Bonthuis.

De advokaat woe ek dêr mear oer witte, mar de rjochtbank giet dêr net yn mei. Ferline jier hat it Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie sein dat der gjin oanlieding foar is en de rjochtbank fynt net dat der reden is om dêr no fan ôf te wiken.

Neibesteanden wolle nei Nederlân ta

No't der gjin ekstra psychologysk en psychiatrysk ûndersyk komt, kin de saak binnen no en trije moannen behannele wurde. Advokaat Kristiaan Spoelstra frege út namme fan de frou en de dochter fan it slachtoffer om dúdlikheid. De neibesteanden wolle graach foar de behanneling fan de saak oerkomme fan Sina nei Nederlân, sa sei hy.