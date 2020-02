Seis jongeren oanholden om falsk jild yn Snits en Boalsert: "Skandalich dat it kin"

Herbert de Vries fan Vereniging Ondernemend Sneek makket him der soargen oer dat it jild sa maklik te krijen is. "It is skandalich dat it kin en dat dat allegear tastien wurdt. Dat is al in grutte soarch."

Hieltyd minder

Neffens De Vries komt it hieltyd minder foar dat der mei falsk jild betelle wurdt. "Ik tink dat dat yn ferhâlding hieltyd minder wurdt. Foarhinne hiene je der faker mei te meitsjen. Trochdat der hieltyd mear pind wurdt, is der hieltyd minder kontant jild yn de kassa."