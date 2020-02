Gjin arbeidsmigranten yn Bitgummole: "Te grote impact op zo'n klein dorpje"

Wethâlder Nel Haarsma fan gemeente Waadhoeke fynt it spitich dat it plan net trochgean kin. "Ik snap de ûngerêstens, mar ik wit ek út de praktyk út in oar doarp dat it hiel bot tafalle kin. It binne minsken dy't oerdeis oan it wurk binne. It is dus in ôfwaging, as dat pân wer beset is en minsken wenje en libje der gewoan, dan is der neat mis mei tink ik."

It advys fan it doarpsbelang is binend. Haarsma is net bang dat ek oare doarpen de komst fan arbeidsmigranten ôfwize. "Ik fyn it spitich dat it doarp seit, wy ha der reden foar dat wy it net wolle, mar it kin best wêze dat der yn oare doarpen wol draachflak is."