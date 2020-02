HEA! Rocke mei de Mexx-band

It siet der by Tineke Jansma al jong yn. Se song al op de legere skoalle en it is net mear fuortgien. Se is no 43 jier en sûnt trije jier sjongt se yn de rockband Mexx. Yn dizze band wurdt muzyk makke troch minsken mei in beheining. Se repetearje alle wiken yn de Rinkelbom op It Hearrenfean, wat ûnderdiel is fan Ateliers Majeur. Op dit stuit wurdt der hurd oefene foar in optreden. Dat sil 8 en 9 febrewaris jûn wurde yn de Rinkelbom. Se ha der in soad nocht oan en hoopje op in folle seal. Tineke is slim siik en har grutte winsk wie om mei har band yn HEA! te kommen. Hjoed sil it heve!