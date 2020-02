Freedsmerk oer de natuer: "It is gewoan geldklopperij, dy hele natuer!"

"It falt wol wat ta hear, ik sjoch noch genôch fûgels!", sa wie ien fan de faak hearde reaksjes. In oar tocht sels dat der in lobby efter siet en melde dat yn ûnferfalske Ljouwerters: "Dy hele stikstof-rotsoai is allemaal onsin ècht waar. It is gewoan geldklopperij, dy hele natuur!"

Mear minsken hiene harren twifels oer de sifers. "Dy rapporten altyd, ik wit it net hear. Ik tink dat it wol tafalt." Fansels wiene der minsken dy't har wol soargen meitsje: "Dat Ingelsk raaigers dat je oeral sjogge, dat is it begjin fan de ferskraling en dan folget de rest fansels".

Eigen ferantwurdlikens

Ek de eigen ferantwurdlikens waard neamd: "Het is de mentaliteit van de mens die veranderd moet worden." In nochtere fêststelling kaam fan de beantsjeboer: "We kinne ús wol soargen meitsje, mar it draait úteinlik allegear om de ekonomy..."