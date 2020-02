Roxeanne Hazes komt nei Befrijingsfestival Ljouwert

Sûnt 1991 trede der op de Befrijingsfestivals Ambassadeurs van de Vrijheid op. Sy reizgje yn in helikopter by de fjirtjin lanlike festivals del en bringe dêr in spesjaal muzikaal boadskip.

Dat der dit jier fjouwer ambassadeurs binne, yn stee fan trije, is fanwege de feestlikheden om 75 jier befrijing hinne. Njonken Roxeanne Hazes giet it om rapper Snelle & de Lieve Jongens-band, dj's Lucas & Steve en dj-trio Kris Kross Amsterdam. Der komt ek in Fryske ambassadeur fan de frijheid, mar wa't dat is, is noch net bekend.