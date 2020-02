Toon Molleman hâldt op as direkteur fan PI Ljouwert

Hy nimt it stokje oer fan Francesca Salamone, dy't oerstapt as fêstigingsdirekteur nei PI Nieuwersluis. Sûnt oktober 2018 wie hy fêstigingsdirekteur fan de Ljouwerter finzenis.

Hjirfoar wie Molleman ûnder oare strategysk managementdirekteur fan de difyzje finzeniswêzen en ûndersiker by it Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) mei as oandachtsgebiet it penitinsjêre wurkfjild.