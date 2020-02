Steuring by ferskate gemeenten; problemen Ljouwert wer ferholpen

Der is op dit stuit yn ferskate gemeenten yn Fryslân sprake fan steuring. De gemeenten Waadhoeke, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Skylge binne telefoanysk net berikber of kinne minsken oan it loket net helpe. Ek yn Ljouwert wiene der problemen, mar yntusken is de steuring yn dy gemeente foar in grut part wer ferholpen.