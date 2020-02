Ferskate Fryske gemeenten net berikber troch steuring

De gemeente Ljouwert, Skylge en Waadhoeke litte witte dat se sawol telefoanysk as oan de baalje gjinien helpe kinne.

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel binne dan wer allinnich telefoanysk te berikken. Troch de steuring is harren tsjinstferliening oan de loketten net mooglik.

Dield ICT-systeem

Wat de oarsaak is fan de steuring is net bekend. De gemeenten meitsje gebrûk fan in dield ICT-systeem dat út Ljouwert wei oanstjoerd wurdt. Dat seit in wurdfierder fan de gemeente Noardeast-Fryslân.