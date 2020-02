Steatsboskbehear en gemeente ynvestearje miljoen yn Flylân

De bedoeling is om it jild de kommende fjouwer jier te besteegjen. Boargemaster Tineke Schokker: "Mei dit jild kinne we ynvestearje yn in oantal projekten dat heech op ús mienskiplike ferlanglist stiet, mar dêr't we oars lestich jild foar frijmeitsje koene. We kinne it ek brûke as kofinansiering foar Waddenfûns-oanfragen en sa it ynvestearringsbedrach fierder ferheegje. It makket ús moaie eilân noch oantrekliker, sawol foar toeristen as foar bewenners."

Ofstimming

Jierliks is der bestjoerlike ôfstimming tusken de direksje fan Steatsboskbehear en it kolleezje fan de gemeente Flylân oer de karren en de fuortgong. De direkteur fan Steatsboskbehear nimt it finale beslút oer de besteging út it grienfûns.