Femke Kok oanwiisd foar WK junioaren, Fledderus en De Boer gean ek

De 19-jierrige Kok ferraste ein ferline jier mei in brûnzen medalje op de 500 meter op it NK foar senioaren en in pear wiken letter sels mei in fjirde plak op de 500 meter op it EK.

De ferwachtings fan de Friezinne binne heech op it kommende WK junioaren, want ôfrûne jier gie Kok mei seis medaljes nei hûs: goud op de 1500 meter, ploege-efterfolging en it allroundklassemint, en sulver op de 500 en 1000 meter en de teamsprint.

De Boer en Fledderus

Ek Myrthe de Boer is gjin ûnbekende mei it winnen fan medaljes. De 17-jierrige reedrydster wûn ôfrûne moanne noch in gouden medalje op de 1.500 meter op de Jeugd Olympyske Spelen yn Switserlân.