Man oanholden yn Ljouwert nei mislediging fan hanthavening

Neffens de hanthavening kaam in oare bewenner nei bûten dy't him mei de tsjinners bemuoide en harren misledige. Nei in tal misledigingen is de fertochte dêrfoar oanholden. De man fersette him bot en hy moast mei geweld fêstholden wurde. De fertochte is meinommen. Der wurdt in proses-ferbaal opmakke foar ferskate feiten.