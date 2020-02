Hendriks optimistysk oer takomst by SC Cambuur: "Het gaat de goede kant op"

België

Hendriks stiet noch altyd ûnder kontrakt by it Belgyske OH Leuven. Syn kontrakt rint dêr noch oant en mei folgjend seizoen. Mar de kâns op minuten by Leuven wie foar de rest fan dit seizoen lyts. "Toen ik terug was in België, was wel duidelijk dat ik dit seizoen geen rol van betekenis zou spelen. Ook omdat de competitie daar vroeg voorbij is, dus als ik fit zou zijn, was de competitie al voorbij. We zochten naar een oplossing, dat is Cambuur geworden en ik ben er blij mee."

De omstannichheden wêrûnder Cambuur him hiert, binne geunstich. Sa sitte der net in soad kosten oan foar de Ljouwerters, wêrtroch it mooglik wie om him foar in healjier nei de klup te heljen.