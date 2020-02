Antje (9) dreamt fan olympysk goud

Se is maklik te herkennen, want har namme stiet mei grutte wite letters op har trainingsjack. Mei in behoarlike gong rydt se har rûntsjes. Der giet net in dei foarby of de 9-jierrige Antje út Damwâld is op de iisbaan fan de Elfstedenhal yn Ljouwert te finen. "Ik fyn it lûd fan klappende redens it aldermoaiste lûd dat der is", seit se.