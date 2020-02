SAR Nederland hat nije boat, mar siket noch sonar

De frijwilligers fan it Search and Rescue-team wurde oer it hiele lân ynset by fermissingen. Lykas yn 2017 mei de fermissing fan Remon Bruinsma. De frijwilligers, faak mei in eftergrûn by brânwacht, plysje of leger, sykje dan sawol op lân as op en yn it wetter. Oer it algemien wurdt it team sa'n 20 oant 30 kear yn it jier oproppen troch plysje of famylje, sa fertelt Houwina Postma.

It SAR-team wie oant no ta ôfhinklik fan sonarboaten fan bedriuwen of oare ynstellingen. Net ideaal fansels, want somtiden wie der gjin sonarboat beskikber, wylst dy wol bot nedich wie.

Ombou útdaging

En dus kaam de winsk om sels in boat oan te skaffen. Mei help fan de learlingen fan it Comenius yn Ljouwert, is no genôch jild ophelle om in boat om te bouwen ta SAR-boat. Dit bart by it bedriuw Tomasco yn Stiens. Eigener Tom Jorna hie noch in model yn de showroom stean, dêr't er eins net mear oan takaam, en dat prima geskikt wie foar de nije SAR-boat. Jorna fynt it moai dat it team sels de ferbouwing oppakt, mar helpt hjir en dêr wol mei.