Kort geding Kick Out Zwarte Piet over locatie demonstratie intocht Sint Piter

Kick Out Zwarte Piet: "We waren moeilijk zichtbaar en hoorbaar"

Rob Kelder van Kick Out Zwarte Piet is het niet met Buma eens. "Die plek is niet in het dorp, maar aan de andere kant van het kanaal in een weiland. Moeilijk zichtbaar en moeilijk hoorbaar en dus makkelijk te negeren. Wij vinden dat wij vorig jaar niét goed zichtbaar en hoorbaar waren. De voorkeur van ons is de kade waar de boot aanlegt, maar de gemeente heeft aangegeven dat dit niet ging lukken. Toen hebben we meegedacht over alternatieven, want we hebben daar ook wel begrip voor. De gemeente kwam met een lijst met vijf alternatieven, maar uiteindelijk bleek dat alleen het alternatief in het weiland voor de gemeente bespreekbaar was."

Volgens Kelder zijn zij niet zozeer het probleem: "Wij waaiden zowat het weiland weer uit en vanuit het dorp waren we matig zichtbaar. De ambtenaren zeggen ook dat ze zien dat wij vreedzaam willen demonstreren. Dat is het probleem niet. De openbare orde komt in het geding doordat mensen op jullie gaan demonstreren."