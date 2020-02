Koart pleit 'Kick Out Zwarte Piet' om demonstraasjeplak yntocht Sint Piter

Buma: 'It is in hiel goed en feilich plak'

Earder op de dei sei boargemaster Sybrand Buma noch dat it plak in súkses wie. "Ik leau dat it foar beide partijen goed wie, it wie ek in feilich plak en in plak dêr't sy harren sjen litte koene," sei Buma.

De boargemaster sei: "It is in moai feest en dat moat trochgean foar de bern en alden. En dat wolle wy sa hâlde. Mar der is ek in rjocht om te demonstrearjen en dêr jouwe wy romte foar. Der is wer in plak oanwiisd by in boer oan de oare kant fan it wetter foar Oostergo. Ik soe sizze dat dat in hiel goed plak is dêr't sy harren sjen en hearre litte kinne. Sy hawwe it rjocht, mar it feest giet ek troch."