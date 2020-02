Suvelkonsern en bank fiele haren net oansprutsen troch uteringen FDF

Suvelkonsern Friesland Campina en de Rabobank fiele harren net oansprutsen troch de uteringen fan de boere-aksjegroep Farmers Defence Force. Dy hie it yn in parseberocht woansdei ûnder oare oer 'zuivelbobo's en bankiers' dy't binnen in pear dagen by lânbouminister Schouten delkomme mochten om 'as in Judas de sektor te ferrieden'. De aksjegroep hat ûnderwilens ekskuzen oanbean foar de utingen yn it parseberjocht.