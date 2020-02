It giet striemin mei de natuer, mar Fryslân besiket der wat oan te dwaan

De Vlinderstichting hat trije jier lang mei agraryske natuerferiening It Lege Midden en It Fryske Gea ûndersocht hoe't je ynsekten werom krije kinne yn de greide. Dat is op mear as tweintich plakken yn Fryslân dien. Dêrút docht bliken dat je mei in ferskaat oan maatregels in hiel ein komme kinne.

Ynsekten werom nei de greide

Bygelyks troch stripen lân mei krûden yn te siedzjen, mar ek in oare wize fan meanen smyt al mear ynsekten op. Minder ticht by de grûn meane, betsjut bygelyks dat de aaikes dy't ynsekten ûnderyn op planten ôfsette net fuortmeand wurde. Ek it fasearre meanen is hiel wichtich: je moatte net yn ien kear alles fuorthelje.