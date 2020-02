Kabinet sil wer prate mei Lânboukollektyf nei ekskuzen fan Farmers Defence Force

Lânbouminister Carola Schouten woe fan FDF, ien fan de partijen yn it Lânboukollektyf, sels ekskuzen hearre foar de ferklearring. Dêryn neamde de aksjegroep elkenien dy't de sektor ferriede soe in 'judas'. Neffens FDF binne der sinjalen dat it kabinet efter de rêch fan boeren om mei oare partijen ûnderhannele oer stikstofmaatregels. LTO Noord, dat krekt as FDF yn it Lânboukollektyf sit, skrok ek fan de wurden.

It kabinet fûn de toan fan de ferklearring te driigjend. Dêrom woe de minister persoanlik ekskuzen hearre. Dy hat FDF no makke. Schouten wol earst noch wol even goed prate mei FDF, mar dêrnei geane de petearen oer stikstof yn prinsipe fierder. Wannear't it kabinet en it Lânboukollektyf wer om tafel sitte, is noch net bekend.

Maatregels tsjin stikstofútstjit

De boerepartijen en it kabinet sieten om tafel om te praten hoe't se de stikstofútstjit werom bringe kinne. De lânbousektor is ferantwurdlik foar it grutste part fan de stikstofútstjit.