Jouster bern sammelje mear as tûzen euro yn foar Australyske skoalle

Sa siet Boersma ynienen mei fjouwer ûndernimmerkes oan tafel. "Der kamen in hiel soad ideeën. Se binne sels nei de lokale supermerk gien om ôfspraken te meitsjen oer de flesse-aksje. By in oare supermerk hawwe se frege oft se in moanne lang de 'donaasjeknop' op de flesse-automaat brûke mochten. Se hawwe in diskofeest organisearre. Dêrfoar hawwe se in begrutting makke en ynvestearre. Mei sokke termen wiene se ynienen dwaande."

Mear as tûzen euro

Ek hawwe se presintaasjes jûn, sosjale media brûkt en lokale media benadere. "It hat in hiele goede les west. Se binne enoarm motivearre. Dit ferjitte se nea wer." De bern koene de rest fan de skoalle ek entûsjast meitsje. "Alden en learlingen hiene hiele positive reaksjes. Se wiene allegear yn it spier."

Der is yntusken al in flink bedrach ophelle: mear as tûzen euro. De Jouster skoalle wol mei it jild nij lesmateriaal en boeken foar de Australyske bern oanskaffe. "De ynhâld fan it gebou is ek fuort en dêr wolle we oan bydrage. We binne noch mei harren yn oerlis wêr we it krekt oan besteegje sille."