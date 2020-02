Botniastins opknapt: plak fan statuer foar Academie van Franeker

Boargemaster Marga Waanders fan gemeente Waadhoeke hat it âlde gebou op 'e nij iepene. Dêrnei hat prof. dr. Jouke de Vries fan Ryksuniversiteit Grins in presintaasje holden oer it belang fan de Frjentsjerter Akademy yn it ramt fan it idee fan de 'Universiteit fan it Noarden,' dêr't ek Campus Fryslân yn Ljouwert by heart.

It tal studinten fan Campus Fryslân falt oant no ta tsjin, mar De Vries makket him dêr gjin soargen oer. De Fryske ôfdieling fan de Grinzer universiteit wurdt no al kwalitatyf hiel heech oanskreaun en it tal studinten sil wis tanimme, sa sei er. Der komme nije opliedingen yn Ljouwert en neffens him hat it syn tiid ek efkes nedich foardat de studinten it paad nei Ljouwert witte te finen.