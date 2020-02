Wynpark Fryslân smyt jierliks miljoenen op foar de direkte omjouwing

Deputearre De Rouwe: "Doarpswurk is in hiele moaie organisaasje dy't doarpen en frijwilligers yn Fryslân stipet. Sy hawwe in idee om dat mei gebouwen duorsumer te meitsjen. Mar dêr sit wol risiko oan en dêrom fine sy dat it moai wêze soe as de Steaten dat risiko betelje wolle. Mar ik bin in saaklik deputearre en ik sis wol: wy meitsje in hiel moai grien rendemint op dat wynpark, dat wol ik net yn projekten stekke dy't net rendabel binne."

De deputearre jout dus net fuortendaalks ta. "As jo goeie ideeën hawwe, kinne jo stipe krije fan de provinsje út de opbringst fan it wynpark. Mar wy wolle net minne ideeën betelje, dat soe skande wêze. Mar wy hawwe der in petear oer en ik haw betrouwen yn Doarpswurk. Ik ken de plannen noch net konkreet, mar sy binne wolkom en sy binne der as earste by om harren te presintearjen."