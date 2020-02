Kazerne Havelte siket nije militêren op skoallen yn Fryslân

Neffens Saton is it dreech om nij personiel te finen, omdat de minsken net mear sa bekend binne mei it leger as yn de tiid fan de tsjinstplicht. Ek moast Definsje de ôfrûne jierren bot besunigje en binne dêrtroch in soad kontakten yn de regio ferlern gien.

Mei de lessen op skoalle wol de kazerne mear fertelle oer it fak en sjen litte wat der allegear dien wurdt. Militêren wurde bygelyks ynset by nasjonale rampen sa as de kontenerramp by Skylge dêr't in soad militêren by holpen ha om op te romjen. Saton: "Dêrneist binne wy natuerlik ek foar de ynternasjonale feilichheid op 'en paad."