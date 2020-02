Boeren wolle mei trekker Ofslútdyk op, mar plysje hâldt se tsjin

Op it sammelplak yn Surch krigen de boeren fan de plysje te hearren dat der hanthavene wurde soe as de boeren mei de trekker de sneldyk op soene. De boeren binne hjirnei op de paralleldyk nei Koarnwertersân rieden en op in fiadukt stien gean, sadat se sichtber wiene foar it ferkear op de Ofslútdyk. Troch de aksje is it fiadukt op it stuit ôfsletten.

Mei de aksje woene de boeren it saneamde Landbouw Collectief stypje. Yn dit kollektyf hawwe ferskate lânbou-organisaasjes harren ferienige. Fertsjintwurdigers fan it kollektyf soene woansdei yn petear mei minister Carola Schouten fan Lânbou om te sykjen nei oplossingen foar ûnder oare de stikstofproblematyk. It petear waard lykwols ôfbrutsen fanwege in parseberjocht fan de Farmers Defence Force.