Wifi-steuring troch graafwurksumheden oan Willemskade yn Ljouwert

Spinder Kabeltechniek fan De Harkema wie in glêsfezelkabel oan it oanlizzen, doe't de graafmasine in oantal wifi-kabels rekke. Benammen de gebouwen oan de strjitte hiene der lêst fan, werûnder advokatekantoar Canoy. "We kwamen erachter dat de boel niet meer werkte", fertelt advokaat Bart Canoy. "Eerst werd er nog gezegd dat er niets aan de hand was, maar later kregen we wel te horen dat dit aan de hand was."

Op it advokatekantoar koe noch wol wurke wurde, mar saken dy't gewoanwei fia wifi giene, moasten no mei de mobile telefoans dien wurde. "Het is heel onhandig. We kunnen door met werken, maar het is wel omslachtig en het moet altijd via een omweg."