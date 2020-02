Sem Vassilev (9) knipt syn hier ôf foar bern mei kanker

Yn earste ynstânsje woe Sem Vassilev it hier groeie litte, omdat syn heit ek lang hier hie, en dat fûn er wol moai. Mar doe't in famke út syn klasse har hier ôfknippe liet foar Stichting Haarwensen, woe Sem itselde dwaan.

Sem syn pake is ferstoarn oan kanker en syn beppe hat boarstkanker oerlibbe. Hy fûn it sa'n moai idee om it te donearjen oan Stichting Haarwensen dat er trije jier lang syn hier opsparre hat.

Trochsettingsfermogen

Mem Anke is fansels "supergrutsk" op har soan. "Hy hat altyd wol it trochsettingsfermogen hân om it net ôf te knippen." Minsken tochten noch wol ris dat er in famke wie. Foaral folwoeksenen tochten dat. De bern op syn skoalle fûnen it hiel normaal. Sem lûkt him der sels net safolle fan oan."

Sturtsjes

Kapster Petra hat Sem syn hier yn seis sturtsjes ferdield om dêr wer flechten fan te meitsjen. En doe is de skjirre deryn set. Sem fûn it superspannend, mar wie wol bliid dat er "no einliks net mear op syn hier hoecht te sliepen."

It leafste wol Sem syn hier skeef hawwe. Hy wol op Ronaldo lykje. En dat is aardich slagge.