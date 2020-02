Roubannen en stilte foar ferstjerren Cambuur-ikoan Keimpe Vellinga

Neffens ferslachjouwer Geert van Tuinen hie Keimpema in bysûndere wize fan presintearjen. Hy hie in typyske trêd en hold alles goed yn de gaten. Dochs wie Keimpema neffens Van Tuinen net ûnferskillich: syn holle gie altyd troch en hy hie in eigen wil. Sa hat Keimpema wolris wedstriden ôfbrutsen, wylst de KNVB dêr noch net oan ta wie. Mar as it neffens Keimpema net koe, dan gie it ek net troch.

Man mei in eigen wil

Yn 2013 naam Vellinga ôfskie fan de klup, hy wie doe 25 jier yn tsjinst. Hy hat syn taken oerdroegen oan Sarah Tromp. Keimpema wie in echte Huzumer en naam ôfskie op syn karakteristike wize troch te sizzen: "Jonges, jimme gaan der in stik op foarút, want Sarah Tromp is 40 jaar jonger as ik."

Ta de neitins fan Vellinga dogge de spilers fan SC Cambuur roubannen oan en hâldt Cambuur in minút stilte foar de wedstriid tsjin MVV Maastricht.