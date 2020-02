SC Hearrenfean ferhiert Skovgaard oan Örebro SK

By Örebro SK kin de 22-jierrige spiler op it heechste nivo yn Sweden spylje. Neffens technysk manager Gerry Hamstra is it moai dat Skovgaard ferhierd wurde kin. "Het avontuur van Andreas bij ons is vooralsnog niet geworden waar we op hadden gehoopt. Een verhuurperiode aan Örebro SK is voor nu een mooie oplossing. We wensen Andreas veel succes in Zweden."

De transfermerk yn Sweden is noch oant en mei maart iepen, omdat it seizoen dêr pas begjin april wer úteinset.