Boargerinisjatyf bringt minderheidstalen op Europeeske aginda

Bergsma: "As jo op it gemeentehûs komme dan is it allegearre Nederlânsk wat foar master opslacht. Gjin Frysk en dat foar in stêd dy't yn 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa wie."

Bergsma hat wol in idee wêom't it allegearre sa lang duorret: "Guon steaten hawwe der gjin belang by se hâlde tsjin dat it op de kaart komt. Tink mar oan in lân lykas Frankryk, Dêr wurdt ek Bretonsk praat, mar alles wurdt yn Frankryk sintraal regele en dan is de taal it Frânsk.", seit Bergsma.

De Europeeske Kommisje moat no binnen seis moanne witte litte wat se mei it boargerinisjatyf dogge.