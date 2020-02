Farmers Defence Force hellet út nei partijen bûten Landbouw Collectief

Lânbouminister Carola Schouten hat bekend makke dat it kabinet tydlik ophâldt mei de petearen mei it Landbouw Collectief. Dat binne fertsjintwurdigers fan ferskate boere-organisaasjes. It beslút is nommen om't Farmers Defence Force in berjocht nei bûten brocht hat wêryn't sy úthellet nei partijen dy't bûten it kollektyf om mei Schouten prate soene en harren sektor dêrmei 'ferriede.' Schouten wol dat sy it parseberjocht earst wer ynlûke.