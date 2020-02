Sjinkie Knegt makket grutte kâns op seleksje foar wrâldbeker yn Dordrecht

De kâns is reëel dat shorttracker Sjinkie Knegt fan Bantegea healwei dizze moanne meidocht oan de finales fan de wrâldbeker yn Dordrecht. Dat meldt it reedrydbûn KNSB. It soe dan foar it earst sûnt syn ûngelok yn jannewaris fan ferline jier wêze, dat Knegt diel útmakket fan de seleksje.