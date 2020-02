Borna Simic (13) wol nije Beethoven wurde

Borna hat himsels it pianospyljen oanleard. Mei help fan ynternet en in keyboard learde er stikken fan grutte masters út 'e holle. Yntusken kriget er les fan Jochem Schuurman, oargelspiler fan de Martinitsjerke yn Frjentsjer: "Borna is yn staat om stikken fan Bach en Beethoven te spyljen en dat is foar my as dosint moai om mei te wurkjen". Goed noatenlêze koe Borna net en dêr helpet Schuurman him mei.

Saken as timing en touché hie Borna wol al, dus dêr hoecht Schuurman net folle oer út te lizzen. Borna is neffens him seker in talint. De measte talintearre bern begjinne neffens Schuurman earder mei spyljen, mar dat seit neat oer hoefier't Borna komme kin yn 'e klassike muzk. Borna wol yn de takomst nei it konservatoarium.