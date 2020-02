UPDATE: Skipsbrân oan de Keningswei yn Harns ûnder kontrôle

De skipsbrân oan de Keningswei yn Harns is ûnder kontrôle. Neffens de brânwacht stie nei alle gedachten de oalje fan de motor yn 'e brân. Der kaam aardich wat reek frij by de brân. Mar troch rap te hanneljen koe de brânwacht it fjoer ek gau útmeitsje.