Burgumer basisskoalbern krije les fan leararen út fuortset ûnderwiis

De learlingen krije Nederlânsk, Ingelsk, ekonomy, ierdrykskunde, skiednis, muzyk, gimmestyk en boargerskip en maatskippijlear. Boppedat binne op dy dagen de advyspetearen foar it fuortset ûnderwiis ynpland. Gewoanwei wurdt dat yn de jûnsoeren dien mar dat kin no moai oerdei as de bern dochs al yn it gebou fan OSG Singelland binne.

Ek yn Burgum is ferlet fan learkrêften dy't ferfange kinne as ien fan de fêste learkrachten siik of om in oare reden ôfwêzich is. Mei dizze konstruksje wurdt dat probleem oplost. Boppedat soarget it foar wurkdrukferleging foar de basisskoallelearkrêften en de learlingen meitsje op in praktyske wize kennis mei it fuortset ûnderwiis. De ferwachting is fierder dat de kwaliteit fan it fuortset ûnderwiis-advys better wurdt.

De gearwurking tusken Singelland en it Partoer is in inisjatyf fan beide direkteuren.