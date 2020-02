Bekladde Lemster oarlochsgrêven wer skjin

Behearder Ruud Hoekstra wit noch neat te melden oer mooglike dieders. "Ik tink dat it jeugdige persoanen wienen, want se ha in soarte fan smileys spuite, gelokkich op de achterkant." Neist de stiennen binne ek de tagongsstekken en in pear beammen bekladde mei de wite ferve.

"Dat it om oarlochsmonuminten giet, makket it dûbeld tryst. Hjir lizze Amerikanen en Kanadezen, piloaten en militêren. Dat docht wol wat mei je. Soks is net te beskriuwen."

It skjinmeitsjen foel noch net ta. "It is fan kalksânstien, we ha der in spesjalisearre bedriuw foar frege om de sêfte stien skjin te meitsjen."

Hoekstra hat soks net earder meimakke en hopet it ek net wer mei te meitsjen. "We ha 18 begraafplakken yn de gemeente. Ik bin suver angstich dat it dêr ek bart, mar watfoar maatregels kinst nimme? De tagong moat frij bliuwe en we kinne net alles kontrolearje."