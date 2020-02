Yn Dokkum is in noch âlder riedshûs ûntdutsen

Dat wie it pân dêr't no hoarekagelegenheid Artisante sit, flakby it hjoeddeistige riedshûs. De ûntdekking is dien troch Piet de Haan en Warner Banga, beide lid fan de histoaryske feriening. "Wy ha ûntdutsen dat yn dit pân oant 1590 de ried fan Dokkum fergadere, en dat dit it stedsriedshûs wie", fertelt Piet de Haan. "It earste fan Dokkum dus. We kamen derachter troch dokuminten te lêzen, lykas ferkeapbrieven. It wie in moaie ferrassing."

Der is neat mear fan te sjen, inkeld in put dy't yn de âlde stikken beskreaun stiet. Dy is der noch wol, mar is ôfdutsen.

"It lit it begjin fan de skiednis fan Dokkum sjen, nei de oanlis fan de bolwurken. It jout oan dat de stêd ambysjes hie. Want se binne al gau nei in grutter gebou mei in toer ferhuze."

Boppe de doar is de tekst 'Tot 1590 was hier het Stadsraethuijs gevestigd' skildere om de skiednis fan it gebou sichtber te meitsjen.