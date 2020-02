Friezen spylje OKT iishockey mei Oranje foar Peking 2022

Nederlân is lyts yn de ynternasjonale iishockeywrâld. Grutmachten as Kanada, Ruslân en Amearika binne automatysk al pleatst foar de Olympyske Spelen. Om dat klear te krijen moat Oranje trije kear in OKT oerlibje. "Toch zijn wij niet minder gemotiveerd voor dit toernooi," seit oanfaller Lars den Edel. "Het blijft een eer om voor oranje uit te komen."

Dêr komt er ek syn haadcoach by de Flyers Mike Nason tsjin dy't by de Nederlânske iishockeyers de assistint-coach is. "Natuurlijk is dat fijn voor mij dat ik hem goed ken. Dat helpt wel mee."