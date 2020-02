Al tsien jier in waarmtepomp: "De houtkachel ha we noch noait brûkt"

"Doe't we tsien jier lyn in folslein nij bedriuw en hûs bouwe koenen, seinen we: we wolle eins fan it gas ôf. Dat wie doe noch hielendal net sa belangryk, mar dy mooglikheid woenen we besykje", fertelt Romke Kinderman.

Under de stâl is in horizontaal waarmtepompsyteem oanlein. "Meastentiids binne sokke pompen fertikaal en helje se grûnwetter út de grûn, mar wy ha dus in grut gat groeven mei trije kilometer oan slangen. Dat wie wol in hiele put, mar ik hoegde it gelokkich net sels te dwaan." Yn de slangen sit kuolfloeistof, itselde as wat yn auto's sit.

Om't de stâl dêrboppe-opboud is, ha se sa'n ein dien. "Je kinne der ommers noait wer by. Achternei hie it wol mei minder kinnen, mar safolle wie der doe net oer bekend."