'Scoor een boek': mei fuotbal it lêzen by bern stimulearje

"Bij dit landelijke project gebruiken we voetbaltermen als aftrap, basisopstelling, scoren en fluitsignaal om aan te sluiten bij de doelgroep", fertelt Jillian Kloosterman fan Fers.

It projekt rjochtet him op de groepen 5 en 6 op de basisskoalle. "In die groepen zie je dat het lezen wat afneemt en dan vooral bij de jongens. Met de voetbaltermen proberen we deze doelgroep meer te motiveren om te lezen. Wellicht wakkert dit project de liefde voor boeken aan."

"De kinderen lezen negen weken in de klas en kunnen zoveel mogelijk boeken scoren, ze worden aangemoedigd door een speler van SC Heerenveen die als rolmodel zo het lezen weer onder de aandacht brengt. Aan het eind van het project sluiten we het project af op het voetbalveld."

Oan it projekt dogge 50 Fryske skoallen mei. "Er staan zelfs scholen op de wachtlijst die nu ook graag mee willen doen, maar die moeten wachten tot volgend jaar. Want 50 is het maximum wat onze leesconsulenten aan kunnen, want ze bezoeken de scholen ook allemaal."

Op basisskoalle Het Slingertouw op It Hearrenfean is dizze woansdei de ôftraap, mei âld-fuotbaltrainer Foppe de Haan.