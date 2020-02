Steatssekretaris Visser achtet kâns lyts dat leechfleanrûte wer iepensteld wurdt

De rûte boppe eastlik Fryslân is yn 2002 sletten fanwege lûdsoerlêst en fanwege de feiligens om Drachten hinne, dêr't ek in fleanfjild is. De fraach oer it mooglik opnij yn gebrûk nimmen fan de rûte hinget boppe tafel sûnt in notysje fan Definsje ûntdutsen is. Dêr stiet yn dat de loftmacht dat wol wol en dat hat foar opskuor soarge by de Fryske steateleden.

Opskuor

Steatssekretaris Barbara Visser fynt it spitich dat der sa'n opskuor ûntstien is. Neffens har sil de rûte net samar iepengean. "Ik acht die kans zeer klein", seit Visser. "De situatie van 2002 geldt voor mij nog steeds. De reden om te stoppen was geluidsoverlast, en ook de veiligheid rondom Drachten. Dat zijn wat mij betreft nog steeds de randvoorwaarden die gelden."

De steatssekretaris fan Definsje wol de leechfleanrûte net definityf skrasse. "Omdat ik er ook verantwoordelijk voor ben om ervoor te zorgen dat de luchtmacht haar werk kan doen in Nederland." As de loftmacht oanjout dat se de rûte dochs brûke wol, sil se dêr ek serieus nei sjen, seit Visser.

Definsje hat oanjûn der op dit stuit gjin ferlet fan te hawwen om de leechfleanrûte boppe Fryslân wer yn gebrûk te nimmen.