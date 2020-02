GroenLeven krijt ûntheffing fan ministearje foar mega-sinnepark Easterwâlde

De gemeente Eaststellingwerf hie al in fergunning foar it park jûn. De Fryske Milieu Federaasje hat dêr beswier tsjin makke, omdat sy it sinnepark in oantaasting foar it lânskip fine.

Der is noch gjin útspraak yn de beropssaak fan de Fryske Milieu Federaasje tsjin de gemeente Eaststellingwerf. It is noch ôfwachtsjen oft de rjochter de ûntheffing fan it ministearje fan Ekonomyske Saken genôch fynt om it park ôf te bouwen. As dat net sa is moat de prosedure hielendal oer en dat kostet in soad tiid.

It park by Easterwâlde is mei 50 megawatt it grutste sinnepark fan Fryslân, it oerflak is likegrut as 77 fuotbalfjilden. GroenLeven hat foar it park in saneamde SDE-subsydzje, it giet om stipe fan maksimaal 64 miljoen euro.