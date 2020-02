Unrest yn Oerterp oer leechfleanrûte F-35: "Zo'n kabaal is niet leuk om mee te maken"

De Bruin hat al jierren yn bistepensjon yn Oerterp. Ferline wike fleach de F-35 oer har hûs. Dat makke in protte lawaai en soarge foar ûnrêst by har bisten. "Vanuit het niks kwam de F-35", begjint De Bruin har ferhaal. "Dat gaat met zo'n kabaal, dat is niet leuk om mee te maken."

De bisten yn it pensjon wiene fan 'e slach. De hûn naaide út en ek de hynders wiene net te bedimjen. Se krigen der stress fan, sa tinkt De Bruin. Kalmearje wurdt dan ek dreech, want by it iene bist moat dat oars as by it oare. "Dat is dus een hele toestand."