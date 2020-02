Provinsje freget net wer Europeeske subsydzje oan foar slûsferbreding

De subsydzje-oanfragen soene net oan de Europeeske regels foldwaan. It jild foar de bredere Lorentzslûs moat no op in oare manier byinoar krigen wurde. Njonken jild fan de ferskate oerheden moatte de ûndernimmers dy't baat hawwe by in bredere slûs, lykas skipsbouwers en ferladers, mei-inoar 26,5 miljoen euro bydrage.