PAL GrienLinks fielt betrouwen en wol troch yn koälysje Ljouwert

Neffens de fraksje is der wiidweidich sprutsen oer hoe't it fierder moat mei de fraksje en de koälysje. De fraksjeleden tinke dat der wol foldwaande betrouwen is om troch te gean mei de gearwurking mei de koälysje.

Dêr jout de fraksje twa redenen foar. Foarst fynt de fraksje dat Ljouwert foar grutte útdagingen stiet as it giet om soarch, earmoed, wenjen en finânsjes. Dêr wol de fraksje net foar wei rinne. Twads is der yn de koälysje noch genôch reeëns om it betrouwen en de gearwurking te werstellen.

WMO-portefúlje nei in oar

Wol is mei de koälysje de ôfspraak makke dat de WMO-portefúlje nei in oare wethâlder giet. PAL GrienLinks sil ynkoarten petearen hâlde mei mooglike wethâlderskandidaten.