Man oanholden foar meitsjen fjoer op grêfheuvel Ljouwert

De hanthavening fan Ljouwert hat moandei in man oanholden yn de Ljouwerter Bosk. De man besocht allerhanne guod yn 'e brân te stekken om in fjoer te meitsjen. Dat die de fertochte op in grêfheuvel, dy't yn 1993 oanlein is om grêfstiennen fan de eardere Westertsjerke in nij plak te jaan.